Ранее никто из игроков «Авангарда» не становился самым ценным игроком лиги. Теперь номинантами на престижный приз являются сразу два «ястреба».

Ранее никто из игроков «Авангарда» не становился самым ценным игроком лиги. Теперь номинантами на престижный приз являются сразу два «ястреба».

Континентальная хоккейная лига представила тройку номинантов на приз «Золотая клюшка» – самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Рид Буше и Владимир Ткачев из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».

Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 матчах. В сезоне 2023/2024 американец впервые стал лучшим снайпером сезона КХЛ, также он побил бомбардирский рекорд омской команды в КХЛ, стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 и более шайб за одну «регулярку», и вторым игроком, забросившим 50 и более шайб за полный сезон.

Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах. Его результат по итогам регулярного чемпионата наверняка был бы выше, если бы не травмы, помешавшие провести полноценный сезон.

Ранее никто из игроков «Авангарда» не становился самым ценным игроком КХЛ. Сейчас шансы на получение приза очень высоки.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 13 мая.