Мемориальная доска появится на многоэтажке на улице Красина. По словам одного из депутатов, Владимир Варнавский заслужил ее всей жизнью.
В центре Омска, на улице Красина, на жилой многоэтажке установят мемориальную доску бывшему председателю областного Заксобрания Владимиру Варнавскому, который жил там с 1981 по 2009 год. Проект постановления об установке мемориальной доски приняли сегодня, 2 мая, на заседании комитета горсовета по социальным вопросам. Как отметил глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, память о Владимире Варнавском продолжат увековечивать.
– Мы продолжаем увековечивать память Владимира Алексеевича, учитывая его заслуги перед Омской областью. Теперь устанавливаем мемориальную доску на доме, где он проживал, – высказался Мендубаев.
По словам председателя комитета Светланы Студеникиной, двух мнений по этому вопросу быть не может.
– Уж кто-то, а Владимир Алексеевич заслужил установку мемориальной доски всей своей жизнью, – отметила Студеникина.
Проект постановления приняли единогласно. Теперь его рассмотрят на ближайшем заседании горсовета.
Отметим, что авторами инициативы об установке доски стало нынешнее руководство Заксобрания – председатель Александр Артемов, его заместители Валерий Бойко и Павел Коренной, а также почетный гражданин Омска Нина Генова и начальник управления обеспечения омского ЗС Михаил Комлик. Прошлой осенью депутаты горсовета приняли решение назвать именем Владимира Варнавского сквер, расположенный у здания Заксобрания.