Мемориальная доска появится на многоэтажке на улице Красина. По словам одного из депутатов, Владимир Варнавский заслужил ее всей жизнью.

Мемориальная доска появится на многоэтажке на улице Красина. По словам одного из депутатов, Владимир Варнавский заслужил ее всей жизнью.

В центре Омска, на улице Красина, на жилой многоэтажке установят мемориальную доску бывшему председателю областного Заксобрания Владимиру Варнавскому, который жил там с 1981 по 2009 год. Проект постановления об установке мемориальной доски приняли сегодня, 2 мая, на заседании комитета горсовета по социальным вопросам. Как отметил глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, память о Владимире Варнавском продолжат увековечивать.

– Мы продолжаем увековечивать память Владимира Алексеевича, учитывая его заслуги перед Омской областью. Теперь устанавливаем мемориальную доску на доме, где он проживал, – высказался Мендубаев.

По словам председателя комитета Светланы Студеникиной, двух мнений по этому вопросу быть не может.

– Уж кто-то, а Владимир Алексеевич заслужил установку мемориальной доски всей своей жизнью, – отметила Студеникина.

Проект постановления приняли единогласно. Теперь его рассмотрят на ближайшем заседании горсовета.

Отметим, что авторами инициативы об установке доски стало нынешнее руководство Заксобрания – председатель Александр Артемов, его заместители Валерий Бойко и Павел Коренной, а также почетный гражданин Омска Нина Генова и начальник управления обеспечения омского ЗС Михаил Комлик. Прошлой осенью депутаты горсовета приняли решение назвать именем Владимира Варнавского сквер, расположенный у здания Заксобрания.