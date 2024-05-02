Омск-Информ
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·Промышленность

Деньги пойдут на поддержку производителей. Об этом сообщил омский губернатор.

В Омской области на поддержку подсобных хозяйств, которые занимаются производством молока, дополнительно выделили 44 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Уверен, дополнительные средства простимулируют работу подсобных хозяйств, – заявил Хоценко.

Ранее на эти цели уже выделяли 40 млн рублей.

·Промышленность

Деньги пойдут на поддержку производителей. Об этом сообщил омский губернатор.

В Омской области на поддержку подсобных хозяйств, которые занимаются производством молока, дополнительно выделили 44 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Уверен, дополнительные средства простимулируют работу подсобных хозяйств, – заявил Хоценко.

Ранее на эти цели уже выделяли 40 млн рублей.