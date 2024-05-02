В ОмГТУ прошла девятая мультидисциплинарная квест-олимпиада ОНПЗ, в которой приняли участие более ста одаренных десятиклассников.

В ОмГТУ прошла девятая мультидисциплинарная квест-олимпиада ОНПЗ, в которой приняли участие более ста одаренных десятиклассников.

Омский НПЗ продолжает активно работать над выявлением и подготовкой будущих инженерных кадров среди старшеклассников региона. Недавно в Омском политехе состоялась девятая мультидисциплинарная квест-олимпиада ОНПЗ, в которой приняли участие более ста одаренных десятиклассников, проявивших свои способности в физике и химии.

На протяжении мероприятия старшеклассники выполняли задания, разработанные экспертами ОНПЗ и вуза. Легендой квеста в этом году стали научные приключения команды космической станции. Ребята решали прикладные задачи физико-химической направленности, такие как определение необходимого количества топлива для запуска ракеты и расчет объема кислорода для космонавтов.

– Преподаватели технического университета с удовольствием участвуют в организации профориентационных мероприятий Омского НПЗ. Благодаря этому мы находим большое количество талантливых школьников, которые в дальнейшем могут поступить к нам на базовую кафедру «Газпром нефти» и развить свои умения. Сотрудничество с крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием позволяет реализовывать по-настоящему интересные проекты с нашими будущими студентами, – отметил и.о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин.

Квест-олимпиада является частью программы «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», которая направлена на подготовку высококвалифицированных молодых кадров для нефтегазовой отрасли. Участники программы, проявившие себя в ходе олимпиады, имеют возможность поступить на базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ.

– Современные автоматизированные предприятия, такие как Омский НПЗ, нуждаются в притоке высококлассных молодых специалистов. Мы работаем с молодежью со школьной скамьи: помогаем в профориентации, формировании навыков практического применения знаний. Это вклад в будущий технологический потенциал страны. Рассчитываем на то, что участники программы «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» выберут для себя профессию в сфере нефтепереработки, – заявил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Победителям конкурса были вручены ценные призы от ОНПЗ, а также приглашения на другие образовательные мероприятия. Омский НПЗ также подарил команде победителей мультимедийное оборудование для школы. Важно отметить, что приглашения на олимпиаду были отправлены всем школам Омской области.