Всего медики выезжали на места ДТП с пострадавшими 21 раз. 18 человек пришлось госпитализировать, еще 26 людям медики оказали помощь на месте.

Всего медики выезжали на места ДТП с пострадавшими 21 раз. 18 человек пришлось госпитализировать, еще 26 людям медики оказали помощь на месте.

В региональном Минздраве рассказали о причинах аварий и госпитализаций в прошедшие выходные. Всего медики выезжали на места ДТП с пострадавшими 21 раз. 18 человек пришлось госпитализировать, еще 26 людям медики оказали помощь на месте.

Так, на улице Вильямса при падении с мотоцикла пострадали двое мужчин. Еще один омич был госпитализирован после того, как прокатился на электросамокате и врезался в автомобиль. В Крутинском районе двое мужчин получили травмы в результате столкновения машины и лося. А на пересечении улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого в результате столкновения трех авто пострадала женщина.

Кроме того, на выходных бригады медиков 23 раза выезжали на места пожаров. Двум жителям региона была оказана помощь на месте, одного человека пришлось госпитализировать. Четыре раза врачи Областной клинической больницы вылетали на помощь к пациентам в районы. Четверо пациентов были доставлены в ОКБ.