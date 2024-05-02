Омск-Информ
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·Общество

Олег Журавлев окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию МВД. Работать в таможне он начал в 1998 году.
Начальником Алтайской таможни стал полковник таможенной службы Олег Журавлев. 51-летний мужчина родился в Омской области. Он окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию МВД.
Работать в таможне омич начал в 1998 году. Руководил таможенными постами «Одесский» и «Аэропорт Омск», занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021 года возглавлял Кемеровскую таможню.
Журавлев награжден медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».
·Общество

Олег Журавлев окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию МВД. Работать в таможне он начал в 1998 году.
Начальником Алтайской таможни стал полковник таможенной службы Олег Журавлев. 51-летний мужчина родился в Омской области. Он окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию МВД.
Работать в таможне омич начал в 1998 году. Руководил таможенными постами «Одесский» и «Аэропорт Омск», занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021 года возглавлял Кемеровскую таможню.
Журавлев награжден медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».