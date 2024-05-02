Бывший вице-мэр Омска, ныне возглавляющий Томск, выступит в суде по делу Евгения Кондратьева.

Бывший вице-мэр Омска, ныне возглавляющий Томск, выступит в суде по делу Евгения Кондратьева.

Центральный районный суд Омска продолжает рассмотрение дела бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений Евгения Кондратьева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, 9 марта прошлого года в кафе на улице Ленина чиновник получил от замруководителя московской фирмы «Зерно Сибири» Геннадия Ушакова 970 тыс. рублей. За это он должен был поспособствовать заключению с фирмой концессионного соглашения о реконструкции Центрального рынка, чтобы потом арендовать его по заниженной цене.

В качестве свидетеля в суде выступит бывший вице-мэр Омска, экс-директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, ныне являющийся мэром Томска. Гособвинитель ходатайствовал об организации видеоконференции с Томским районным судом, сообщает БК55. Махиня выступит на заседании, которое запланировано на 16 мая.

На заседании 8 мая в суде будет допрошена Татьяна Шульц, с 2018 года работавшая главным бухгалтером в МУП «Муниципальные рынки».