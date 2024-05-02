Омск-Информ
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·Спорт

Центрфорвард подписал однолетний контракт с «Авангардом». 
Стала известна зарплата канадского нападающего Линдена Вея, о подписании которого накануне сообщили в омском «Авангарде». По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Михаил Зислиса, игрок получит 70 млн рублей за сезон.
Напомним, хоккеист провел 139 матчей и забросил 14 шайб в НХЛ. Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».
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·Спорт

Центрфорвард подписал однолетний контракт с «Авангардом». 
Стала известна зарплата канадского нападающего Линдена Вея, о подписании которого накануне сообщили в омском «Авангарде». По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Михаил Зислиса, игрок получит 70 млн рублей за сезон.
Напомним, хоккеист провел 139 матчей и забросил 14 шайб в НХЛ. Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».
2109