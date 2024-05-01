О том, что центрфорвард подпишет контракт с «Авангардом», было известно еще в середине апреля. Сегодня контракт был оформлен официально.

О том, что центрфорвард подпишет контракт с «Авангардом», было известно еще в середине апреля. Сегодня контракт был оформлен официально.

Канадский нападающий Линден Вей официально стал игроком «Авангарда», сообщили в пресс-службе клуба. Как и предполагалось, он подписал однолетний контракт с омским клубом.

О переходе Вея в «Авангард» генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов говорил еще в середине апреля. А сегодня, когда открылось трансферное окно, контракт был подписан официально.

Вею 32 года. Он является центрфорвардом. Игроков именно этого амплуа искали менеджеры «Авангарда». Канадец хорошо знаком российским болельщикам. Он поиграл за «Барыс», ЦСКА и СКА. В 2019 году Вей выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2018 году в составе сборной Канады он выиграл бронзу Олимпиады.

На счету новичка «Авангарда» 139 матчей и 14 шайб в НХЛ. Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».