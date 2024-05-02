Стал известен список самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области, размещенных в этом месяце.

Стал известен список самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области, размещенных в этом месяце.

Сервис «Зарплата.ру» представил список самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области, размещенных в этом месяце. Так, до 200 тыс. рублей предлагают капитану теплохода. Сотруднику предстоит трудиться на теплоходе СТ-700, поэтому соискателю необходим опыт работы на этом судне.

До 150 тыс. рублей предлагают проверяющему бригадиру в Доме памяти. Кандидату на должность предстоит проверять, как бригады укладывают тротуарную плитку, проводят облицовку камнем и устанавливают памятники.

Водитель электроштабелера в распределительном центре может получать до 110 тыс. рублей. В обязанности работника входит управление техникой и обеспечение бесперебойной работы. Трудится предстоит сменами, работодатель также предоставляет бесплатное комплексное питание и доставку до места работы служебным транспортом.

В список также попали директор филиала сети ресторанов и парикмахер с зарплатой 100 тыс. рублей.