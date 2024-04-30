Омск-Информ
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·Общество

В среднем с городских дорог ежедневно вывозят 280 тонн грунта.
В Омске продолжается весенняя уборка города. Как рассказали в мэрии, сотрудники УДХБ вывозят грунт с прибордюрной части дорог.
С начала сезона с омских улиц было вывезено почти 7745 тонн земли и песка. В среднем с городских дорог ежедневно вывозят 280 тонн грунта.
Напомним, в омском парке перед Днем Победы начали красить памятники.
·Общество

В среднем с городских дорог ежедневно вывозят 280 тонн грунта.
В Омске продолжается весенняя уборка города. Как рассказали в мэрии, сотрудники УДХБ вывозят грунт с прибордюрной части дорог.
С начала сезона с омских улиц было вывезено почти 7745 тонн земли и песка. В среднем с городских дорог ежедневно вывозят 280 тонн грунта.
Напомним, в омском парке перед Днем Победы начали красить памятники.