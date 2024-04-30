Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Все работы проходят в парке им. 30-летия Победы.
В парке им. 30-летия Победы отремонтировали пешеходный мостик. Как рассказали в мэрии, было обновлено деревянное покрытие и ступени, также на мосту обустроили безопасный спуск и покрасили перила.
Кроме того, в парке перед Днем Победы начали красить памятники. Для этого было закуплено около 200 литров краски, в работах задействована специальная техника.
Работы по преображению монументов завершатся до конца дня.
·Общество

Все работы проходят в парке им. 30-летия Победы.
В парке им. 30-летия Победы отремонтировали пешеходный мостик. Как рассказали в мэрии, было обновлено деревянное покрытие и ступени, также на мосту обустроили безопасный спуск и покрасили перила.
Кроме того, в парке перед Днем Победы начали красить памятники. Для этого было закуплено около 200 литров краски, в работах задействована специальная техника.
Работы по преображению монументов завершатся до конца дня.