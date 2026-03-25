В Омске досрочно начали весеннюю уборку города

Специалисты приводят в порядок подземные переходы, остановки и ограждения.

В Омске работы по наведению порядка после долгой зимы начались заблаговременно, еще до официального старта весеннего месячника чистоты. Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Так, специалисты муниципального предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» начали приводить в порядок подземные переходы и их наружные элементы, – заявил градоначальник.

Кроме того, мэр уточнил, что сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства занимаются ремонтом ограждений, уборкой мусора и мойкой остановочных павильонов, при этом объемы работ будут увеличиваться с каждым теплым весенним днем.

