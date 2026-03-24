Пора ремонтов: в Омске запустили муниципальный асфальтобетонный завод

Омск постепенно освобождается от снега, дороги становятся сухими и уже можно приступать к ремонту. Мэр города сообщил об открытии муниципального асфальтобетонного завода.

– В течение этой недели бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства начнут аварийно-восстановительный ремонт улиц с применением горячего асфальта, – рассказал Сергей Шелест.

Напомню, что в прошлом году для нужд города была приобретена новая установка для производства асфальта стоимостью 150 миллионов рублей. Производительность комплекса составляет 240 тонн асфальтобетонной смеси в час.

– Особо отмечу, что он отвечает высоким экологическим стандартам, – указал Шелест.

Добавим, что старое оборудование муниципального АБЗ также будет задействовано в работе. Что позволит нам нарастить темпы и объемы летней ремонтной кампании.