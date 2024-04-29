Омск-Информ
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·Общество

Самолеты будут летать два раза в неделю по утрам. Стоимость билетов составляет от 8 тыс. рублей.

Из Омска запустили самолеты в Дагестан. Воздушные судна начали курсировать со вчерашнего дня, 28 апреля. Перевозчиком стала авиакомпания «Нордвин Эйрлайнс».

Из омского аэропорта пассажиры будут вылетать по средам и воскресеньям в 8:20. Обратно в Омск вылет запланирован на 00:40. Время в пути составит 3,5 часа. Билеты обойдутся от 8 тыс. рублей.

·Общество

Самолеты будут летать два раза в неделю по утрам. Стоимость билетов составляет от 8 тыс. рублей.

Из Омска запустили самолеты в Дагестан. Воздушные судна начали курсировать со вчерашнего дня, 28 апреля. Перевозчиком стала авиакомпания «Нордвин Эйрлайнс».

Из омского аэропорта пассажиры будут вылетать по средам и воскресеньям в 8:20. Обратно в Омск вылет запланирован на 00:40. Время в пути составит 3,5 часа. Билеты обойдутся от 8 тыс. рублей.