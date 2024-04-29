По словам губернатора, темпы по уборке города нужно наращивать. Также необходимо ускорить работы по покраске бордюров и побелке деревьев.

По словам губернатора, темпы по уборке города нужно наращивать. Также необходимо ускорить работы по покраске бордюров и побелке деревьев.

Губернатор Виталий Хоценко сегодня, 29 апреля, проверил, как ведутся работы в Омске по нанесению дорожной разметки и уборке города. По его словам, нужно наращивать темпы.

– Необходимо ускорить работы по очистке прибордюрных полос. Кроме того, поставлена задача по покраске бордюров и побелке деревьев. Первым делом нужно выполнить эту работу от аэропорта до центра города, а также по центральным улицам – Интернациональная, Ленина и Красный Путь, а затем дойти до самых окраин города, – заявил Хоценко.

Отметим, что вместе с Хоценко городские территории осмотрел и мэр Сергей Шелест.