Продажу билетов на юбилейный турнир промоушена Александра Шлеменко откроют уже 1 мая. Их стоимость составит до 15 тыс. рублей.

Продажу билетов на юбилейный турнир промоушена Александра Шлеменко откроют уже 1 мая. Их стоимость составит до 15 тыс. рублей.

С 1 мая омичи смогут купить билеты на юбилейный турнир SFC-10, который пройдет 1 июня на «G-Drive Арене». Напомним, что в эту среду в «Омской крепости» с 14:00 начнется Гран-при по смешанным единоборствам от лиги SFC. В рамках этого турнира спортсмены-любители поборются за контракт с промоушеном Александра Шлеменко.

– Среди гостей мы разыграем 20 билетов на SFC-10, который состоится 1 июня. Также у всех лично присутствующих на Гран-при будет возможность получить промокод на покупку билетов со скидкой 20 %, – рассказали в пресс-службе школы единоборств «Шторм».

Стоимость билетов будет составлять от 500 рублей до 15 тыс. рублей. Все подробности обещали рассказать на самом мероприятии. Жителей города ждут до 19:00.