Хоть число уехавших и оказалось больше, чем прибывших в регион, Омская область не попала в список лидеров по миграционной убыли населения.

Хоть число уехавших и оказалось больше, чем прибывших в регион, Омская область не попала в список лидеров по миграционной убыли населения.

В Омской области сократилась миграционная убыль населения. Как говорится в итогах миграции населения регионов страны от Росстата, произошло это в январе и феврале.

Омская область не вошла в топ-5 регионов с самой высокой миграционной убылью. Однако число выбывших (5266) оказалось больше, чем прибывших (4598). Есть регионы, где обстановка хуже. Так, большая миграционная убыль зафиксирована в Дагестане, Чечне, Владимирской, Оренбургской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Забайкальском крае.