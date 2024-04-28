На возведение спорткомплекса в Калачинском районе выделено 635 млн рублей. Строительство проинспектировал глава региона Виталий Хоценко.

На возведение спорткомплекса в Калачинском районе выделено 635 млн рублей. Строительство проинспектировал глава региона Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Калачинский район побывал на строительной площадке будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Калачинск – единственный малый город Омской области, где такого сооружения пока нет.

– Первая свая в основание будущего комплекса с ледовой ареной была забита в конце марта. С момента старта работ на площадке выполнен свайный фундамент, ведется устройство ростверков. Объект должен быть построен до конца 2025 года, – рассказали в правительстве Омской области.

Федеральную поддержку на его строительство область получила по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Субсидию региону выделил федеральный Минсельхоз. Учитывая софинансирование из бюджета Омской области, на строительство спорткомплекса направят почти 635 млн рублей.

Площадь спортивного сооружения превысит 3 тыс. кв. метров. Крытый каток сможет принимать более 700 любителей человек, и это с учетом как тренировок, так и массового катания. Также в спорткомплексе можно будет проводить соревнования.