Речь идет о роддоме № 5, в который переедет госпиталь для ветеранов войн. Работы должны быть окончены к декабрю 2025 года.

Речь идет о роддоме № 5, в который переедет госпиталь для ветеранов войн. Работы должны быть окончены к декабрю 2025 года.

В Омске ищут подрядчика для проведения капитального ремонта здания родильного дома № 5 на улице Рождественского, сообщает НГС 55. В помещение роддома переедет госпиталь для ветеранов войн, находящийся рядом с мэрией Омска.

Пятиэтажное здание роддома на Рождественского построено в 1975 году. Его площадь 5,5 тыс. кв. м, включая подвал. Омские власти уже проводили аукцион на проект капитального ремонта всего здания, а теперь ищут подрядчика, способного реализовать проект. Ему предлагается предлагает 400 млн рублей.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала нужно разобрать крышу и инженерные системы и смонтировать кровлю. Это нужно сделать до 30 июля. Затем предстоит капремонт: в учреждении появятся новые системы электроснабжения, вентиляции, канализации, водопровода, установят новые лифты, двери, витражи и другие элементы. На заключительном этапе рабочие отделают фасад, благоустроят территорию и установят систему видеонаблюдения.

Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года.

Госпиталь, открывшийся на улице Гагарина в 1995 году, был ориентирован на ветеранов Великой Отечественной войны. Новое здание позволит лечить ветеранов других вооруженных конфликтов, в том числе СВО.