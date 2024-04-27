Омск-Информ
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·Происшествия

О поисках сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Омск».
В Омске объявили поиски 17-летнего Вячеслава Реберта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Омск» рассказали, что 27 апреля омич вышел из здания ж/д вокзала и пропал.
Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы черного цвета, карие глаза. Подросток был одет в черную куртку с красными вставками, черные штаны, коричнево-белые кроссовки.
Информацию о местонахождении парня можно сообщить по телефонам: 8-(800)-700-54-52, 112.
·Происшествия

О поисках сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Омск».
В Омске объявили поиски 17-летнего Вячеслава Реберта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Омск» рассказали, что 27 апреля омич вышел из здания ж/д вокзала и пропал.
Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы черного цвета, карие глаза. Подросток был одет в черную куртку с красными вставками, черные штаны, коричнево-белые кроссовки.
Информацию о местонахождении парня можно сообщить по телефонам: 8-(800)-700-54-52, 112.