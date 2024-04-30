Предприятие хочет выразить уважение тем, кто работает уже несколько десятилетий целыми семьями. Один из таких примеров – династия Суставовых.

Предприятие хочет выразить уважение тем, кто работает уже несколько десятилетий целыми семьями. Один из таких примеров – династия Суставовых.

Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский

К 1 мая АО «Омскэлектро» запускает кадровый проект «Трудовые династии», название которого говорит само за себя. Руководители предприятия хотят рассказать об уважаемых людях, которые работают на «Омскэлектро» много лет.

– Главная политика компании – это сохранение кадрового состава, всех ценных сотрудников на предприятии, а также создание возможностей для карьерного роста и развития. Поздравляю всех с 1 Мая, Праздником Весны и Труда! – отметил генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

Именно поэтому компания решила рассказать о своих сотрудниках, семьи которых связали свою судьбу с предприятием. Одна из них – семья Суставовых. Общий стаж работы этой прославленной династии – почти 55 лет.

Анатолий Суставов возглавляет северный район электрических сетей АО «Омскэлектро». А устроился на предприятие он по совету отца, который проработал в компании около 25 лет.

Анатолий Васильевич Суставов

– Мой отец Василий Суставов пришел на предприятие в 1969 году. Он устроился на должность электромонтера, а затем попал в состав оперативной выездной бригады. В трудовой книжке папы есть всего одно место работы, на котором он провел большую часть своей жизни, – рассказал Анатолий Васильевич.

Отец дома часто рассказывал о своей работе, о коллективе, брал сына с собой на участок.

– В детстве мне нравилось бывать у отца на работе. Помню, у них в бытовке стоял аппарат с газводой. Ее можно было пить бесплатно, – вспоминает энергетик. – Еще маленьким меня спрашивали, кем я хочу быть. И я всегда говорил: «Как папа, электриком!»

Так и получилось: пошел по стопам отца. Устроился на предприятие сразу после армии. И работает в «Омскэлектро» уже больше 30 лет.

– Уходил в армию еще 90-м году, когда был еще Советский Союз, а вернулся в ноябре 92-го. Устои рухнули. Была растерянность, как и у всех в стране, не знал, куда пойти. Тогда отец позвал в «Омскэлектро». И я пошел электромонтером в бригаду. Был единственным молодым парнем среди взрослых мужчин, с большим жизненным опытом. Но как-то сразу влился в коллектив, мне понравилось, – говорит Анатолий Суставов.

Сначала он работал «на лопате» – так называют свою работу монтеры: они копают землю, чтобы добраться до электрокабеля. Буквально через 8 месяцев Анатолию предложили повышение – стать мастером кабельных линий центрального участка. Затем, в 2002 году, назначили главным инженером. С февраля 2013 года Анатолий Суставов работает начальником северного района электрических сетей. Он отвечает за электрокомплекс большой городской территории, куда входит Советский округ и часть Центрального.

– Я уже не представляю себя в другой профессии. Вся моя жизнь связана с «Омскэлектро». Я с удовольствием иду на работу, с вечера обдумываю задачи на завтра. Коллектив у нас замечательный! Работа сложная, но это того стоит. Помню и ночные выезды, когда работали до утра, чтобы дать людям свет. И наработавшись за ночь, шли бригадой вместе завтракать. Было все по-семейному. А этой зимой произошел обрыв проводов не по нашей вине. Стояли такие лютые морозы, что автоподъемник, когда поехал на место, просто замерз. Пришлось монтерам надевать лазы и на руках подниматься на опоры. Вот так – техника ломается, а люди работают. В итоге справились и устранили все повреждения, – поделился Анатолий Васильевич.

Анатолию удалось «заразить» любовью к своей профессии и младшее поколение. Брат, Алексей Суставов, работает на предприятии с 2005 года в должности электромонтера кабельных линий. Трудится в той же самой бригаде, где начинал старший брат.

Потом на предприятие пришел и сын Анатолия – Вадим Суставов. Но работает он в другом подразделении – южном районе электрических сетей. Суставов-младший окончил Омский государственный университет путей сообщения. Он планировал пойти работать в Российские железные дороги, но в итоге выбрал «Омскэлектро». Как и отец, начал с электромонтера. А уже через год ему предложили стать мастером.

Вадим Суставов в г. Стаханове

В феврале Вадим Суставов отправился в Стаханов восстанавливать объекты коммунального комплекса. Именно он возглавил бригаду из Омска, в которую вошли специалисты разных организаций.

Поездка в Стаханов стала ответственным решением. Долго не думал: предложили – согласился. У Вадима родился сын, и он уверен, что для его наследника такой поступок отца будет примером любви к Родине и желания прийти на помощь нуждающимся. Семья тоже поддержала его выбор. Недавно, в начале апреля, Вадим вернулся в Омск.

Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский и Вадим Суставов в г. Стаханове

Династией Суставовых на предприятии по-настоящему гордятся. Это не только преемственность профессии, но и особое воспитание. Их труд отмечен наградами. Анатолию Суставову не раз вручали почетные грамоты и благодарственные письма от руководства «Омскэлектро», губернатора, министерства энергетики РФ. Василий Суставов удостоен медали «Ветеран труда».

– Профессия энергетика – интересная и ответственная. Сегодня, куда ни посмотри, все связано с электроэнергией. Нас окружает все больше гаджетов, электроприборов. Мы даем тепло, свет – каждый день, в любую погоду. Закроется магазин, не страшно – вы пойдете в другой. А вот если подстанция погаснет – сразу все заметят. Мы видим, какую пользу приносит наша работа людям, обществу, и этим она мне нравится, – говорит Анатолий Суставов.

Сейчас «Омскэлектро» – это сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, единая семья энергетиков, которая ежедневно обеспечивает электроснабжение миллионного города. На предприятии сложилась крепкая система наставничества. Всегда рядом с начинающими есть опытный сотрудник, который подскажет, научит. В компании понимают, как важно сохранить связь поколений, передавать знания и навыки более молодым. На этом строится профессионализм и стабильность предприятия.