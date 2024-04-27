Омичам напомнили, что с 1 по 16 мая в городе ограничат продажу алкоголя в местах, где пройдут праздничные мероприятия.

Омичам напомнили, что с 1 по 16 мая в городе ограничат продажу алкоголя в местах, где пройдут праздничные мероприятия.

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил об ограничении продажи алкогольной продукции в местах, где пройдут мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запрет будет действовать с 1 по 16 мая.

– Спиртными напитками, в том числе пивом, нельзя будет торговать за два часа до начала того или иного мероприятия и в течение двух часов после его окончания, – отметил Шелест.

Отметим, что большинство концертных программ на 9 Мая пройдут на территории «Омской крепости» и в парке Победы.