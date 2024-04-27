Компания «Магнит» стала активным участником весеннего месячника чистоты.

Компания «Магнит» стала активным участником весеннего месячника чистоты.

Завершился весенний месячник чистоты, который ежегодно мобилизует сотни омичей на благородное дело - уборку городских пространств. В этом году региональный оператор по вывозу ТКО внес особый вклад в поддержание чистоты в городе, проявив высокую ответственность и инициативу.

Экипажи мусоровозов не ограничились своими прямыми обязанностями. После субботников они приводили в порядок контейнерные площадки, вручную убирая мусор, оставшийся после уборки. Особенно это было необходимо в тех местах, где управляющие компании и ТСЖ проявили равнодушие к своим обязанностям, не вывезя видовой мусор (строительные отходы, порубочные остатки и пр.).

Благодаря усилиям регионального оператора контейнерные площадки и дворы избавились от веток, листьев и прочего уличного мусора, собранного участниками субботника. Жители Омска и области высоко оценивают вклад регионального оператора в уборку города. В социальных сетях они благодарят водителей мусоровозов за качественный вывоз мусора после общественных работ.

- После субботника во дворе стало чисто, всё благодаря тому, что региональный оператор оперативно вывез отходы после субботника. Парни загрузили вручную мешков 50, набитых листвой, ветками, а таких площадок в городе у них десятки. Им сейчас достается, но они шутят: такая работа, — делится жительница дома по адресу: ул. 33-й Северной, 40а.

При этом омичам напомнили, что ответственность за чистоту городских территорий, линий дорожного отвода лежит на Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Региональный оператор уже пятый год подряд предоставляет бесплатные заезды спецтехники, чтобы вывезти мусор из парков и скверов. В этом году было 50 таких рейсов. Это помогло дорожникам более быстро очистить город от мусора.

Региональный оператор также активно сотрудничает с общественными движениями, которые организуют экологические субботники. «Магнит» оказал помощь Лицейскому театру и ряду школ, бесплатно убрав отходы после субботника.

Месячник чистоты продлится до 5 мая. Весь мусор, собранный в мешки во время уборки в жилом секторе, в самое ближайшее время закончит вывозить региональный оператор. А отходы, собранные на общественных территориях и выставленные на отводах дорожного полотна, до 5 мая вывезет УДХБ.