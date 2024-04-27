Тестирование 2024 года было посвящено ключевым датам и героям военного времени.

Тестирование 2024 года было посвящено ключевым датам и героям военного времени.

Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» присоединились к международной акции «Диктант Победы», чтобы внести свой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Этот просветительский проект, проводимый уже несколько лет, стал крупнейшим в своем роде, охватывая 26 тысяч площадок в России и 58 странах мира.

Сотрудники всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ» приняли участие в акции, проверив свои знания о событиях 1941–1945 годов. Они ответили на вопросы о ключевых датах и героях военного времени, чтобы укрепить свою связь с историческим прошлым и почтить память тех, кто сражался за нашу страну.

Компания регулярно поддерживает разнообразные просветительские инициативы. «Газпромнефть-СМ» организовывает различные мероприятия, включая экологические лекции и мастер-классы, образовательные программы для школьников и студентов, профориентационные встречи и экскурсии для абитуриентов. Компания также является организаторами собственных региональных проектов, которые способствуют развитию образования и культуры в Омской и Московской областях.

Отметим, что акция «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года. В 2024 году задания были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, одному из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии – выходу советских войск на границы страны. Это важное событие напоминает о героизме и стойкости наших предков, которые смогли противостоять врагу и обеспечить победу.

Участие «Газпромнефть-СМ» в акции «Диктант Победы» подчеркивает социальную ответственность компании и стремление сохранить и передать историческую память будущим поколениям. Это важный шаг в направлении патриотического просвещения и формирования гражданской идентичности.