С инициативой выступило нынешнее руководство областного Заксобрания. Депутатов поддержала топонимическая комиссия.
В центре Омска, на улице Красина, установят мемориальную доску на жилой многоэтажке, где проживал Владимир Варнавский, на протяжении 29 лет руководивший областным Заксобранием. Политик скончался в прошлом году в возрасте 76 лет.
Проект постановления «Об установке мемориальной доски Владимиру Варнавскому» будет рассматриваться на ближайшем заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам. Оно пройдет 2 мая. По данным портала «СуперОмск», с инициативой об установке доски выступило нынешнее руководство Заксобрания – председатель Александр Артемов, его заместители Валерий Бойко и Павел Коренной, а также почетный гражданин Омска Нина Генова и начальник управления обеспечения омского ЗС Михаил Комлик. Инициаторов поддержала топонимическая комиссия администрации Омска.
Прошлой осенью депутаты Горсовета приняли решение назвать именем Владимира Варнавского сквер, расположенный у здания Заксобрания.