Руководитель ведомства посетил в основном дворы в центре города, но и там ситуация с вывозом мусора далека от идеальной.
Начальник омской Госжилинспекции Александр Киреев провел рейд по дворам многоквартирных домов, откуда поступали жалобы жители на плохой вывоз мусора. Обращения омичей подтвердились.
– По адресам 21-я Амурская, д.12, Циолковского, д. 4А и Циолковского, д. 6/1 территория возле мусоросборных площадок находится в неудовлетворительном состоянии. Площадка для крупногабаритного мусора отсутствует. Мусор складируется несанкционированно, – указал Киреев.
Во дворах домов на улице Сажинская, 26, Лермонтова, 32 и Пушкина, д.37 контейнерные площадки мусором не завалены, отходы вывозятся вовремя, а вот крупногабаритный мусор лежит. Руководитель ГЖИ попросил регоператора «Магнита» его вывести. Во дворах, где нет площадок для сбора такого мусора, их должны оборудовать управляющие компании.