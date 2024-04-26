В уборке города и области примут участие многочисленные чиновники. Жителей зовут к ним присоединиться.

В уборке города и области примут участие многочисленные чиновники. Жителей зовут к ним присоединиться.

Губернатор Виталий Хоценко призвал жителей Омска и районов области присоединиться к еще одному субботнику. Он пройдет завтра, 27 апреля. Первый в этом году субботник состоялся неделю назад.

– Завтра проводим очередной субботник. Выйдем всем правительством, все главы администраций районов, мэр города Омска – все выйдут убираться. Приглашаю всех навести порядок в собственном доме – в Омской области и городе Омске, – сказал в своем обращении губернатор.

Ранее с аналогичным призывом к омичам выступил мэр города Сергей Шелест. Позавчера он вместе с сотрудниками городской администрации принял участие в среднике. Чиновники собрали 7 КамАЗов мешков с мусором, оставшихся после субботника, который прошел в Омске 20 апреля. В нем участвовали 141 600 жителей города. Общими усилиями было собрано 5000 кубометров мусора, в дальнейшую переработку омичи сдали 13 тонн покрышек.