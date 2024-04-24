По словам главы города, в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, ответственном за уборку Омска, не хватает 300 рабочих. За них работают чиновники.

По словам главы города, в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, ответственном за уборку Омска, не хватает 300 рабочих. За них работают чиновники.

Сотрудники омской мэрии вместе с главой города Сергеем Шелестом отправились убирать мешки с мусором, оставшиеся после проведения субботника. Ранее соответствующее поручение мэру дал губернатор Виталий Хоценко, оставшийся недоволен тем, что мешки до сих пор не на полигоне.

Чиновники работали на проспекте Менделеева, разделившись на две бригады. Получилось результативно.

– Омичи молодцы, постарались – собрали мусор, но, если мы его не вывезем, это будет пустой труд. Накидали 7 КамАЗов. Весь этот мусор отправится на полигоны, – прокомментировал Шелест.

Наводить порядок в городе, в том числе вывозить мешки после субботника, должны сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Но бюджетному учреждению не хватает людей, поэтому мусор убирают чиновники мэрии.

– При наличии 1500 рабочих мест на предприятии, 300 – вакантны, да и зарплаты, с нашими бюджетными возможностями, невелики. Так что помощь точно нелишняя, – добавил мэр.

До пятницы работники горадминистрации намерены собрать грузовик автомобильных покрышек, чтобы отвезти их на предприятие по переработке шин. Омичи пока не очень активно сдают старые колеса.