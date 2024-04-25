Мэр призвал руководителей организаций выделить время на субботник в графике сотрудников.

Мэр призвал руководителей организаций выделить время на субботник в графике сотрудников.

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил омичей поучаствовать во Всероссийском субботнике, который планируется 27 апреля. Глава города отметил, что он вместе с коллегами из администрации отправится на весеннюю уборку.

– Давайте вместе проведем еще один ударный субботник. Ведь никто не будет отрицать, что после нашей с вами работы на омских улицах, в скверах и парках становится чище, а значит, и настроение города улучшается, – написал мэр в своем ТГ-канале.

Отдельно он обратился к руководителям организаций. Т. к. 27 апреля выпадает на рабочий день, он призвал выделить время на субботник в графике сотрудников.

– Также обращаюсь к ректорам вузов и директорам средних специальных учебных заведений: молодость и энергия – составляющие, которые прекрасно вписываются в идею субботников, а где, если не у вас, главная генерация этих составляющих, – отметил Шелест.