Глава города вместе с командой администрации навел порядок около трамвайных путей, вдоль дороги и на тротуарах.
Мэр Омска Сергей Шелест вместе с коллегами принял участие в среднике. Чиновники администрации привели в порядок участок в Центральном округе по адресу Октябрьская, 87.
– Центр города – мусорное разнообразие во всей красе: полиэтиленовые пакеты, упаковки от сигарет, тара из-под напитков, какие-то тряпки, обломки строительных материалов, пластиковая посуда и прочее. Рядом с трамвайными путями – гаражи, тут тоже чего только нет: от дырявых ведер до остатков какой-то мебели. И ведь все это сюда не инопланетяне забросили. Арендаторы помещений в здании, рядом с которым мы работали, могут в полной мере претендовать на звание «мусорных королей»: картина еще хуже, чем у дороги, – рассказал Шелест в своем ТГ-канале.
После уборки мэр поручил директору департамента контроля Алексею Задорожному проследить, чтобы предприниматели, запустившие свою территорию, начали за ней следить. Шелест также призвал омичей принять участие в месячнике чистоты, который продлится в городе до 15 мая.
– Кто-то скажет, что не обязан и не хочет выходить на большую весеннюю уборку, мол, есть Управление дорожного хозяйства и благоустройства – пусть убирает. Однако я призываю вас, уважаемые омичи, не поддаваться таким настроениям. Нас много, и, если хотите, мы все «в тельняшках» – от нас зависит, каким Омск встретит майские праздники, каким он будет изо дня в день: городом пресловутых летающих пакетов или городом, в котором живут ответственные люди, – отметил Шелест.
Отметим, что общегородской субботник в Омске планируется 20 апреля.