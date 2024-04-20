Омск-Информ
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·Общество

Общими усилиями было собрано 5000 кубометров мусора. Осталось только вывезти мешки.

В общегородском субботнике приняли участие 141 600 жителей Омска. Такие данные привел мэр Омска Сергей Шелест.

Общими усилиями было собрано 5000 кубометров мусора, в дальнейшую переработку омичи сдали 13 тонн покрышек.

– Сейчас стоит задача оперативно вывезти мешки на полигоны. Соответствующая задача поставлена главам округов, Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города, региональному оператору по обращению с ТКО, – заявил Шелест.

Но по опыту прошлых лет омичи знают, что после субботника мешки с мусором стоят еще долго.

·Общество

Общими усилиями было собрано 5000 кубометров мусора. Осталось только вывезти мешки.

В общегородском субботнике приняли участие 141 600 жителей Омска. Такие данные привел мэр Омска Сергей Шелест.

Общими усилиями было собрано 5000 кубометров мусора, в дальнейшую переработку омичи сдали 13 тонн покрышек.

– Сейчас стоит задача оперативно вывезти мешки на полигоны. Соответствующая задача поставлена главам округов, Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города, региональному оператору по обращению с ТКО, – заявил Шелест.

Но по опыту прошлых лет омичи знают, что после субботника мешки с мусором стоят еще долго.