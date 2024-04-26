Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Показатель сохранили на уровне 16 %. В Центробанке считают, что инфляция по-прежнему остается высокой.

Банк России оставил без изменений ключевую ставку. Это происходит уже третий раз подряд. Сейчас она сохраняется на уровне 16 % годовых. Об этом рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

– Совет директоров банка России 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00 % годовых, – отметила Набиуллина.

В Центробанке считают, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но по-прежнему остается высоким.

·Экономика/Бизнес

Показатель сохранили на уровне 16 %. В Центробанке считают, что инфляция по-прежнему остается высокой.

Банк России оставил без изменений ключевую ставку. Это происходит уже третий раз подряд. Сейчас она сохраняется на уровне 16 % годовых. Об этом рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

– Совет директоров банка России 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00 % годовых, – отметила Набиуллина.

В Центробанке считают, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но по-прежнему остается высоким.