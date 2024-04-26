Градоначальник посетил завод по переработке шин компании «Татнефть».
Мэр Омска Сергей Шелест посетил завод по переработке шин компании «Татнефть», который находится на Красноярском тракте, 115. На предприятие градоначальник пришел не с пустыми руками – он привез КамАЗ старых покрышек.
На территорию свозят различные покрышки со всего города. Сначала из покрышек достают кордовый жгут, после разрезают их и отправляют в барабан для резки. Готовую «чипсу» отвозят в Нижнекамск, где из нее делают пиролизный конденсат, который после определенных манипуляций становится каучуком для изготовления новых шин.
– Вот такой круговорот колес в природе. Дело полезное и для экологии, и для потребительского рынка, – рассказал мэр.
За сутки предприятие может переработать 20–25 тонн покрышек. Однако руководитель завода Михаил Мухаданов отметил, что компания готова принять все поступившие объемы.