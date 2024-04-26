Градоначальник посетил завод по переработке шин компании «Татнефть».

Градоначальник посетил завод по переработке шин компании «Татнефть».

Мэр Омска Сергей Шелест посетил завод по переработке шин компании «Татнефть», который находится на Красноярском тракте, 115. На предприятие градоначальник пришел не с пустыми руками – он привез КамАЗ старых покрышек.

На территорию свозят различные покрышки со всего города. Сначала из покрышек достают кордовый жгут, после разрезают их и отправляют в барабан для резки. Готовую «чипсу» отвозят в Нижнекамск, где из нее делают пиролизный конденсат, который после определенных манипуляций становится каучуком для изготовления новых шин.

– Вот такой круговорот колес в природе. Дело полезное и для экологии, и для потребительского рынка, – рассказал мэр.

За сутки предприятие может переработать 20–25 тонн покрышек. Однако руководитель завода Михаил Мухаданов отметил, что компания готова принять все поступившие объемы.