Наиболее популярным маркетплейсом у абонентов Омской области остается Wildberries.

Наиболее популярным маркетплейсом у абонентов Омской области остается Wildberries.

Россияне все больше пользуются маркетплейсами — трафик таких ресурсов вырос на 72 % за прошлый год, при этом вовлеченность мужчин стала выше на 90 %. На 33 % увеличилось и среднее время, которое пользователи проводили за онлайн-шопингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 год эти категории потратили в 2 раза больше гигабайт, чем годом ранее. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В среднем в 2023 году каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58 % больше мобильного интернета. Заметнее всего за это время увеличилась активность в Мегамаркете (в 3 раза больше, чем годом ранее), Ozon (аналогично в 3 раза), а также Яндекс Маркете и сервисе Сималенд (каждый +46%).

Самыми «горячими» месяцами на маркетплейсах в 2023 году оказались июль, октябрь и ноябрь. В это время активность россиян вырастала на 14-19 % от среднемесячного значения.

Чаще других маркетплейсами пользуются миллениалы, на которых приходится 34 % трафика в этой категории. Также к онлайн-шопингу тяготеют абоненты 36-45 лет (28 %) и 46-55 лет (17 %). При этом наибольшую динамику демонстрируют зумеры (14-20 лет) и пользователи старше 56 лет — обе группы за год показали двукратный рост потребляемого трафика.

Хотя российские пользователи и стали уделять онлайн-шоппингу больше внимания, аудитория маркетплейсов практически не изменилась за последний год. Исключением стала

категория 56+, численность данной возрастной группы выросла на 15 %. Эти же пользователи стали находиться на маркетплейсах в 1,5 раза дольше, чем в 2022 году. Однако интерес к тем или иным сервисам не зависит от возраста абонентов.

Среди клиентов маркетплейсов мужчин сегодня 55%, а потребляют они 52% трафика. Их интерес существенно вырос за последний год: в 2023 году эта категория пользователей потратила на 90% больше гигабайт, чем в 2022, а женщины — на 56 %. Предпочтения конкретных сервисов также зависят от пола. Так, мужчины намного активнее на интернет-площадках ОнлайнТрейд (на них приходится 75% трафика), AliExpress (61 %) и Мегамаркете (60 %). Женщины же предпочитают Сималенд (64 %), KazanExpress (55 %) и Wildberries (52 %).

Больше всего трафика на маркетплейсах потратили в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске. По среднему времени на пользователя в этом сегменте лидируют Ижевск, Владимир и Калуга, а по Сибири – Норильск, Горно-Алтайск и Абакан.

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост трафика на маркетплейсах с начала года. Например, по Сибири он увеличился почти в два раза. Наиболее активно делали онлайн-покупки жители Красноярского и Алтайского краёв, Кузбасса. В топ-5 также вошли новосибирцы и омичи, которые в этом году потратили на 84% больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года.

Максимальную динамику в регионе продемонстрировал Мегамаркет (в 10 раз больше, чем годом ранее), при этом наиболее популярным маркетплейсом у абонентов Омской области остается Wildberries (90 % от всего объема данных в этой категории).

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