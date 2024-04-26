Гостья «Ростикса» осталась недовольна обслуживанием и начала бросать в кассира напитки и еду. Сотрудница ответила тем же. Проводится проверка.

Гостья «Ростикса» осталась недовольна обслуживанием и начала бросать в кассира напитки и еду. Сотрудница ответила тем же. Проводится проверка.

Скандалом закончился вчерашний вечер в популярном омском кафе «Ростикс» на улице Герцена, 19. Очевидцы рассказали в социальных сетях, как посетительница начала буйствовать, предъявляя претензию кассиру и кидаясь предметами и стаканом с напитком. Самое любопытное, что сотрудница заведения не осталась в долгу, бросив напиток в сторону оппонентки.

Тогда темпераментная посетительница начала оскорблять персонал, не участвовавший в потасовке, обвиняя кассира в рукоприкладстве с горячим кофе. После чего в ярости бросила через прилавок поднос с едой.

Администрация кафе начала проверку.

– Мы не приемлем любые проявления агрессии и насилия и относимся к этому происшествию очень серьезно. Такая ситуация абсолютно недопустима, и мы сожалеем об этом инциденте. В данный момент уже проводится детальная проверка по этому случаю, – уточнили в пресс-службе заведения.

Как пояснили «Омск-информу» в полиции, ни посетительница, ни руководство «Ростикса» не обращались за помощью к правоохранителям.