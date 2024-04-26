Омск-Информ
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·Общество

В Следственном комитете по Омской области возбудили уголовное дело. 
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с 26-летней сиротой из Омской области. Девушка с 2019 года стоит в очереди на получение жилья и до сих пор ждет заветную квартиру. Жилищный сертификат ей также не предоставили, поскольку ее доход не соответствует прожиточному минимуму.
В Следственном комитете по Омской области возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования у главы ведомства Олега Винникова.
·Общество

В Следственном комитете по Омской области возбудили уголовное дело. 
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с 26-летней сиротой из Омской области. Девушка с 2019 года стоит в очереди на получение жилья и до сих пор ждет заветную квартиру. Жилищный сертификат ей также не предоставили, поскольку ее доход не соответствует прожиточному минимуму.
В Следственном комитете по Омской области возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования у главы ведомства Олега Винникова.