Омск-Информ
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·Общество

Мужчина назвал это акцией от Госавтоинспекции, а повестку – «утешительным призом» за постановку машины на учет.

Житель Омска получил повестку в военкомат во время посещения отдела Госавтоинспекции. Как рассказал мужчина, это произошло во время постановки машины на учет.

– Сегодня участвовал в акции от ГИБДД Омска. При постановке машины на учет в соседнем окне выдали утешительный приз в виде повестки в военкомат. Думаю, я здесь не одинок и такие подарки выдают многим, – приводит слова автолюбителя паблик «Омск ВК».  

В повестке, выданной мужчине сотрудником военкомата, написано, что ему необходимо явиться на улицу Пушкина для сверки данных воинского учета.

·Общество

Мужчина назвал это акцией от Госавтоинспекции, а повестку – «утешительным призом» за постановку машины на учет.

Житель Омска получил повестку в военкомат во время посещения отдела Госавтоинспекции. Как рассказал мужчина, это произошло во время постановки машины на учет.

– Сегодня участвовал в акции от ГИБДД Омска. При постановке машины на учет в соседнем окне выдали утешительный приз в виде повестки в военкомат. Думаю, я здесь не одинок и такие подарки выдают многим, – приводит слова автолюбителя паблик «Омск ВК».  

В повестке, выданной мужчине сотрудником военкомата, написано, что ему необходимо явиться на улицу Пушкина для сверки данных воинского учета.