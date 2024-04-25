В санатории приготовили специальную программу на любой вкус.

В санатории приготовили специальную программу на любой вкус.

Санаторий «Евромед» приглашает всех желающих на майские праздники.

Специальная программа подойдет для любителей как релакса, так и активного отдыха.

Свежий воздух, аромат первого весеннего шашлыка, игривые белочки и долгожданный отдых – все это можно найти в санатории «Евромед». В санатории продумали каждую деталь вашего отдыха, чтобы вы вернулись домой с чувством глубокого удовлетворения и обновленными силами.

Приезжайте в санаторий «Евромед» и подарите себе настоящее майское приключение, которое оставит в вашей памяти самые теплые воспоминания.

В праздничные дни для всех гостей подготовлена специальная программа.

С 28 апреля по 12 мая «Барбекю Фест» – бесплатная аренда мангальной зоны, скидка 50 % на мясо для шашлыков и аппетитные колбаски.

4 мая сеансы аромапарения со знаменитым пармастером Павлом Войковым . Бронируйте места уже сейчас!

. Бронируйте места уже сейчас! 9 мая вас ждет полевая кухня и концертная программа.

Настоящее первомайское шествие.

Активные игры на свежем воздухе.

Квесты для больших и маленьких гостей санатория.

Проживание и оздоровление в санатории в эти дни от 2 560 рублей/сутки*

Приобрести путевки можно в офисе продаж:

ТЦ «Айсберг», 3-й этаж

Телефон: + 7 (3812) 33 11 44

WhatsApp +7 (3812) 33 13 00

* Размещение в семейных коттеджах с человека за одни сутки.

ООО «Санаторий «Евромед». ИНН 5501108935. Реклама.