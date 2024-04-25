В санатории приготовили специальную программу на любой вкус.
Санаторий «Евромед» приглашает всех желающих на майские праздники.
Специальная программа подойдет для любителей как релакса, так и активного отдыха.
Свежий воздух, аромат первого весеннего шашлыка, игривые белочки и долгожданный отдых – все это можно найти в санатории «Евромед». В санатории продумали каждую деталь вашего отдыха, чтобы вы вернулись домой с чувством глубокого удовлетворения и обновленными силами.
Приезжайте в санаторий «Евромед» и подарите себе настоящее майское приключение, которое оставит в вашей памяти самые теплые воспоминания.
В праздничные дни для всех гостей подготовлена специальная программа.
- С 28 апреля по 12 мая «Барбекю Фест» – бесплатная аренда мангальной зоны, скидка 50 % на мясо для шашлыков и аппетитные колбаски.
- 4 мая сеансы аромапарения со знаменитым пармастером Павлом Войковым. Бронируйте места уже сейчас!
- 9 мая вас ждет полевая кухня и концертная программа.
- Настоящее первомайское шествие.
- Активные игры на свежем воздухе.
- Квесты для больших и маленьких гостей санатория.
Проживание и оздоровление в санатории в эти дни от 2 560 рублей/сутки*
Приобрести путевки можно в офисе продаж:
ТЦ «Айсберг», 3-й этаж
Телефон: + 7 (3812) 33 11 44
WhatsApp +7 (3812) 33 13 00
* Размещение в семейных коттеджах с человека за одни сутки.
ООО «Санаторий «Евромед». ИНН 5501108935. Реклама.