Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Тем, кто планирует посетить оба дня фестиваля, придется выложить 1200 рублей.
На сайте Омской филармонии началась продажа билетов на «СимфоПарк-2024» (0+), причем отдельно на каждый из двух дней. До конца мая они будут стоить по 600 рублей (300 рублей для детей до 16 лет).
Напомним, в этом году «Большой симфонический парк» состоится 29 и 30 июня. По традиции все мероприятия будут проходить в парке «На Королева». Впервые на фестивале сделают танцплощадку и «зеленую» сцену для молодых солистов и творческих коллективов Омска.
На фестивале выступят Симфонический, Камерный и Духовой оркестры, Омский хор, вокальная группа «Премьер» и Анна Шинковая. Остальная программа еще формируется.
·Культура/Афиша

Тем, кто планирует посетить оба дня фестиваля, придется выложить 1200 рублей.
На сайте Омской филармонии началась продажа билетов на «СимфоПарк-2024» (0+), причем отдельно на каждый из двух дней. До конца мая они будут стоить по 600 рублей (300 рублей для детей до 16 лет).
Напомним, в этом году «Большой симфонический парк» состоится 29 и 30 июня. По традиции все мероприятия будут проходить в парке «На Королева». Впервые на фестивале сделают танцплощадку и «зеленую» сцену для молодых солистов и творческих коллективов Омска.
На фестивале выступят Симфонический, Камерный и Духовой оркестры, Омский хор, вокальная группа «Премьер» и Анна Шинковая. Остальная программа еще формируется.