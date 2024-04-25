Султан Хамзаев полагает, что 9 мая россияне должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на выпивке. Чтобы она не мешала, ее нужно запретить.

Султан Хамзаев полагает, что 9 мая россияне должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на выпивке. Чтобы она не мешала, ее нужно запретить.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в правительство РФ обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором выступил с инициативой ввести запрет на продажу алкоголя в дни майских праздников.

В обращении депутата указываются два праздничных периода – с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. В эти дни россияне будут отдыхать. Обосновывая свое предложение, Хамзаев указал, что в майские праздники увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, а также ухудшается криминогенная обстановка.

– Уверен, запрет продажи алкоголя в майские праздники позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая – это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории, – цитирует депутата агентство «РИА Новости».

Хамзаев добавил, что 9 Мая – это священный праздник, который граждане «должны потратить на созидание и память», а не на алкоголь.

Депутат периодически выступает за введение запретов на продажу алкоголя. Ни одна из его инициатив не нашла поддержки у властей.