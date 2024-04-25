Новый микрорайон должен появиться в границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных Зорь.
Мэрия Омска приняла решение о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных Зорь. Общая площадь застройки составит 25,6 га. Соответствующее постановление должен подписать мэр Сергей Шелест.
Согласно документам, под снос попали две аварийные многоэтажки на улицах 27-я Линия и Красных Зорь, четыре многоквартирных дома на улицах 3-й Разъезд и Красных Зорь, 340 частных домов и семь объектов незавершенного строительства. Также на территории находится 184 объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры. При необходимости сети будут реконструировать.
На реализацию проекта выделили 10 лет. После сноса объектов на территории будут возводить малоэтажные, среднеэтажные и высотные дома. Также в микрорайоне появятся магазины, школы, больницы и прочие учреждения.