Омск-Информ
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·Общество

Последний месяц весны будет дождливым и не жарким. Это пообещали синоптики.

По данным синоптиков, в мае в Омскую область придут затяжные дожди. Уже в первых числах месяца ожидаются интенсивные осадки. Температура воздуха будет составлять до +7 градусов.

С 9 по 12 мая дожди прекратятся. Однако не надолго. С 15 мая и до конца месяца осадки будут идти каждый день. При этом столбик термометра поднимется до +18 градусов.

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·Общество

Последний месяц весны будет дождливым и не жарким. Это пообещали синоптики.

По данным синоптиков, в мае в Омскую область придут затяжные дожди. Уже в первых числах месяца ожидаются интенсивные осадки. Температура воздуха будет составлять до +7 градусов.

С 9 по 12 мая дожди прекратятся. Однако не надолго. С 15 мая и до конца месяца осадки будут идти каждый день. При этом столбик термометра поднимется до +18 градусов.

4064