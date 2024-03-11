Жители региона, как и всей страны, будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Жители региона, как и всей страны, будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Следующие длинные выходные для омичей начнутся 28 апреля. Они продлятся четыре дня, до 1 мая. Однако перед этим придется отработать шесть дней подряд – с 22 по 27 апреля.

Следующая после этих выходных рабочая неделя будет двухдневной. После выходных (4–5 мая) омичей ждет три рабочих дня и еще одни четырехдневные выходные (9–12 мая).

С 13 мая по октябрь работать и отдыхать омичам предстоит в обычном режиме. Исключением станет только праздничный день – 12 июня.