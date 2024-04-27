По словам метеоролога Романа Вильфанда, температура воздуха в мае будет выше климатической нормы.

По словам метеоролога Романа Вильфанда, температура воздуха в мае будет выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в мае по стране, в том числе и в Омской области. Так, по его словам, температура воздуха будет выше климатической нормы.

Потепление в мае ожидается на 60–65 % территории страны. Температурный фон выше привычных майских показателей прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на востоке Ставрополья, в Поволжье, а также на востоке европейской части России. Кроме того, Вильфанд заявил, что погода в мае порадует жителей Красноярского края и Западной Сибири.

Отметим, что с 1 по 5 мая столбик термометра в Омской области будет колебаться от +2 до +12 градусов. В местах ожидается даже снег. Потепление в регион придет только с 7 мая.