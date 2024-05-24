Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 24 мая произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День славянской письменности и культуры

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и создали в греческом монастыре славянскую азбуку.

Впервые праздник отметили его в 1863 году – в год тысячелетия нового алфавита, получившего название «кириллица» по имени младшего из братьев.

После революции праздник долгие годы не праздновали. Он был возрожден лишь в 1985 году, когда праздновали 1100-летие со дня преставления святого Мефодия. Спустя шесть лет День славянской письменности и культуры получил официальный статус, став символом духовного единства всех славянских народов.

Спуск на воду крейсера «Аврора»

24 мая в 1900 году в Санкт-Петербурге на верфи Нового Адмиралтейства лично императором Николаем II был спущен на воду бронепалубный двухмачтовый крейсер «Аврора», водоизмещением в 6 731 тонну, длиной 127 метров и шириной 16,8 метра, вооруженный четырнадцатью 152-миллиметровыми орудиями и шестью 76-миллиметровыми зенитными пушками.

Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время Русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа.

В 1906 году крейсер вернулся на Балтику. После ремонта он вошел в состав учебного отряда Морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии.

В годы Первой мировой корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Октябрьской революции. В 1948 году был поставлен на вечную стоянку в Санкт-Петербурге.

Отправлена первая телеграмма

24 мая 1844 года была отправлена первая в истории телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Изобрел приспособление для передачи телеграмм Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

До середины XIX века единственным способом сообщения была пароходная почта. Письма могли идти из Америки в Европу до двух недель. Поэтому телеграф, способный за минуту доставить новость из одного полушария в другое, стал очень популярным и востребованным.

Первый конкурс «Евровидение»

24 мая 1956 года в швейцарском Лугано прошел первый конкурс песни «Евровидение». В конкурсе приняли участие представители Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ и Швейцарии. Тогда победительницей конкурса стала швейцарка Лиз Ассиа с песней Refrain.

Сегодня конкурс эстрадной песни «Евровидение» - одно из самых ожидаемых событий в музыкальной жизни Европы.

Россия участвует в «Евровидении» с 1994 года и один раз выиграла конкурс. Кстати, это произошло тоже 24 мая, но только 2008 года. Певец Дима Билан с песней Believe принес стране первую и до сих пор единственную победу на международном музыкальном конкурсе.

Концерт Пола Маккартни на Красной площади

24 мая 2003 года на Красной площади состоялся концерт основателя группы The Beatles Пола Маккартни. В течение трех часов он исполнил около 40 песен. На выступлении присутствовали около 25 тыс. человек. Среди зрителей был и президент России Владимир Путин.

Концерт на Красной площади в 2003 году был первым выступлением Пола Маккартни в России за его карьеру.

День кадрового работника

Этот неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров отмечается в России с 2005 года. Идея его учреждения принадлежит Всероссийскому кадровому конгрессу.

Дата выбран не случайно: в этот день в 1835 году вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Оно стало первым документом, который регламентировал права владельцев предприятий, права и обязанности рабочих. Также постановлением были введены такие понятия, как «трудовой договор», «компенсация при увольнении», «компенсация за утерю работоспособности». Кроме этого, был установлен минимальный размер почасовой заработной платы.