По словам генменеджера «ястребов», все лидеры команды имеют подписанные контракты. Руководство хочет укрепить проблемные места.

По словам генменеджера «ястребов», все лидеры команды имеют подписанные контракты. Руководство хочет укрепить проблемные места.

ХК «Авангард» готовит точечные усилия команды, заявил генеральный менеджер клуба Антон Курьянов. Все лидеры «ястребов» имеют контракты, требуется укрепить проблемные позиции. Одной из них является центрфорвард первого звена.

– У нас все лидеры подписаны, все на контрактах, поэтому сейчас будут только точечные подписания, те проблемные места, которые мы хотели бы укрепить, – сказал Курьянов в интервью порталу «Омск Здесь». – Будут точечные приобретения по легионерам. Также будем развивать нашу молодежь – есть ребята на подходе. Ребята растут, и им нужно давать шанс.

Генменеджер «ястребов» позитивно оценил расширение лимита на легионеров с 3 до 5 человек. Однако заполнить квоту будет непросто.

– Хороший легионер – это от 60 млн рублей, и эту сумму умножаем на 5. Ты берешь пять легионеров, и все, потолок. А кем подпитываться-то? Нужен качественный легионер, который либо сегодня будет делать результат, либо своим примером и профессионализмом наших молодых ребят подтягивать, – указал на требования «Авангарда» генменеджер.

Пока у омской команды всего один легионер – американский нападающий Рид Буше. Центрфорварду Райану Спунеру, игравшему с ним в первом звене, контракт пока не предлагают. Ранее Антон Курьянов высказывал претензии по действиям Спунера на вбрасываниях.