Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Компания, занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов, неоднократно судилась с чиновниками из-за тарифов.

Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск «мусорного» регоператора «Магнит» к Региональной энергетической комиссии. Компания потребовала от структуры областного правительства 376,9 млн рублей.

Ранее стороны неоднократно встречались в судах по поводу тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Суды ведутся уже несколько лет. «Магнит» считает тарифы, установленные РЭК, экономически необоснованными. 

·Экономика/Бизнес

Компания, занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов, неоднократно судилась с чиновниками из-за тарифов.

Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск «мусорного» регоператора «Магнит» к Региональной энергетической комиссии. Компания потребовала от структуры областного правительства 376,9 млн рублей.

Ранее стороны неоднократно встречались в судах по поводу тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Суды ведутся уже несколько лет. «Магнит» считает тарифы, установленные РЭК, экономически необоснованными. 