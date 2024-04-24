Омск-Информ
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·Общество

Об отключении уже предупредили жителей Калачинска.

В Калачинске на этой неделе отключат отопление. Об этом местных жителей проинформировала газета «Сибиряк».

– Уважаемые жители Калачинска! 27 апреля завершается отопительный сезон 2023–2024. В случае понижения среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов будет возобновлена подача тепла для объектов социальной сферы и жилищного фонда, – говорится в сообщении.

Напомним, что в Омске отопление отключать пока не собираются. Мэрия ждет устойчивых плюсовых температур.

·Общество

Об отключении уже предупредили жителей Калачинска.

В Калачинске на этой неделе отключат отопление. Об этом местных жителей проинформировала газета «Сибиряк».

– Уважаемые жители Калачинска! 27 апреля завершается отопительный сезон 2023–2024. В случае понижения среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов будет возобновлена подача тепла для объектов социальной сферы и жилищного фонда, – говорится в сообщении.

Напомним, что в Омске отопление отключать пока не собираются. Мэрия ждет устойчивых плюсовых температур.