Новая станция мощностью до 500 тонн в месяц, смонтированная в Омске, обеспечит отгрузку ИПСа в круглогодичном режиме.

Новая станция мощностью до 500 тонн в месяц, смонтированная в Омске, обеспечит отгрузку ИПСа в круглогодичном режиме.

Завершился монтаж станции налива изопропилового спирта (ИПСа) на заводе «Омский каучук», который является частью группы компаний «Титан». Новая станция имеет мощность до 500 тонн в месяц и обеспечит отгрузку ИПСа в круглогодичном режиме. Пункт налива предназначен для упаковки продукции в еврокубы и бочки. ГК «Титан» уже начала формирование пакета заказов для этой станции.

Особенностью новой станции является возможность подачи ИПСа по трубопроводу. Автоматическая система контролирует заданный объем, а операторы станции следят за количеством налитого спирта, его температурой и плотностью. Это позволяет обеспечить максимальный контроль на всех этапах налива и исключить риск попадания продукции во внешнюю среду.

– Пункт налива ИПСа – первый объект из двух запланированных к строительству в этом году, – говорит генеральный директор завода «Омский каучук» Сергей Иванилов. – Смонтировать станцию удалось за 6 месяцев. При выборе оборудования особое внимание уделялось вопросам экологической безопасности: важно, чтобы на всех этапах налива велся максимальный контроль, исключающий риск попадания продукции во внешнюю среду.

В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на смонтированной станции, а также проводится тестовый запуск линии. Торжественное открытие станции запланировано на конец мая и будет приурочено к профессиональному празднику – Дню химика. Отмечается, что доля ГК «Титан» в производстве ИПСа остается стабильной и составляет 40 % российского рынка. Это свидетельствует о значительном вкладе компании в развитие отрасли и ее лидерской позиции на рынке. Монтаж станции налива ИПСа на заводе «Омский каучук» является важным шагом для ГК «Титан» в развитии производства и обеспечении клиентов качественной продукцией. Это подтверждает стремление компании к инновациям и соблюдению высоких стандартов экологической безопасности.